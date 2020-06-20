الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عدم التراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء.

وقال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة النفط بحسب بيان لمكتبه إنه "لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع".

وأضاف "هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً".

وتابع الكاظمي "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا".

وأشار الكاظمي إلى ان "هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات ، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة" .