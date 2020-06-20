العراق يترنح .. الخزينة خاوية والحكومة عاجزة .. ومطالبات بمحاكمة عبد المهدي

أقرت الحكومة صراحة بوقوع المحظور وتسلمها "خزينة خاوية"، وبهذا سيزداد القلق في البلد المأزوم أصلا بوضوح، ومن يريد المال لتسيير أمور البلد، يجب عليه الانتباه.

ويقول مراقبون : العراق لا يملك مالا كافيا يعينه على تجاوز مشاكله والصرف على احتياجاته الأساسية، حقيقة تؤكدها السلطة التشريعية، ومأزق لا يحسد عليه البلد،



"كارثة" تستدعي تحركاً عاجلاً

النائب رعد الدهلكي يقول "هذه كارثة، لماذا صم الجميع أذنيه على عدم وجود موازنة لهذا العام اين ذهبت اموال الخزينة العراقية؟"، معلقا على قضية "الخزينة الخاوية" التي تسلمتها حكومة مصطى الكاظمي.

الدهلكي ذهب إلى مطالبة رئيسي مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"فتح تحقيق عاجل حول تسليم خزانة فارغة من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

ويؤكد الدهلكي، في تصريح له ، أن "هذا يستدعي من الجميع معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذللك"، متهما القوى السياسية بـ"الصمت المريب" حول هذه القضية.

ويشدد الدهلكي بالقول، "نحن غادرنا عمليات التحرير وأوقفت جميع المشاريع الاستثمارية وهنالك نقص حاد وكبير في الخدمات، فضلا عن عن توقف الدوائر لأشهر بسب الوباء، إذن كيف اصبحت الخزانة العراقية خاوية؟"، في إشارة إلى عدم وجود مصاريف تتطلب جعل الموازنة خاوية.

واعتبر الدهلكي، أن "من المخزي استقطاع الرواتب من شرائح المجتمع وتحميلهم مسؤولية مايجري من تدهور مالي واقتصادي"، داعيا الكاظمي الى "اتخاذ خطوات جريئة تعيد لهذا البلد امواله وكرامته".

"الفساد وسوء الإدارة"

وفق ذلك عزا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر سبب تسلم حكومة مصطفى الكاظمي (الخزينة خاوية)، إلى "الفساد وهدر المال العام وسوء الإدارة"، موضحا أن "حكومة مصطفى الكاظمي أعلنت ذلك للشعب العراقي، حتى لا تتحمل كل اخطاء الحكومات السابقة، كونها حكومة مؤقتة عمرها لا يتجاوز سنة أو أكثر بقليل".

وأوضح كوجر في تصريح له ، أن "ادعاء حكومة مصطفى الكاظمي بأنها تسلمت (الخزينة خاوية)، صحيح، فالحكومة تعتمد على أكثر من 90% على النفط، واسعار النفط انهارت والوضع الذي يشهده العراق غير مستقر، فقبل وباء فيروس كورونا، كان ملف التظاهرات الشعبية، وكل هذه الاسباب وغيرها جعلت (الخزينة خاوية)".

وكان هشام داود مستشار رئيس الوزراء أعلن، الثلاثاء، الماضي أن الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تسلمت الخزينة "خاوية" فيها 300 مليون دولار فقط، مؤكدا أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تركها هكذا.

وهذا الأمر سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن صرح به، في 19 أيار/مايو الماضي، حيث قال "لم أجد أثناء تسلمي مهامي إلا خزينة شبه خاوية، ووضعا لا نُحسد عليه بعد 17 عاما من التغيير".

وتأثر العراق بشدة بجائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم وتسبب بانهيار أسعار النفط وفقدان أكثر من 50 في المئة من قيمتها.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويناقش البرلمان منذ مدة مشروع قانون حكومي للاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية حجز الموازنة التشغيلية التي تتألف في الغالب من رواتب الموظفين للأشهر القادمة من عام 2020.