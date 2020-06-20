وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق

أكد السياسي المستقل، وائل حازم، أن هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق.



وقال الحازم في تصريح صحفي، إن "قرار منح الرتب العسكرية لبعض قادة الحشد الشعبي وحواشيهم، هو شرعنة واضحة للفصائل المسلحة ولبعض الأسماء المرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، ارتباطاً ولائياً وعقائدياً وحتى عملياتياً، وهذه الأسماء يُراد لها أن تكون في مناصب مهمة وضمن رتب عسكرية كبيرة، من أجل حماية النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية من أي محاولة انقلابية أو حراك شعبي قوي".



وأوضح الحازم، أنّ "هاجس الانقلاب هو ما يتخوف منه قادة الحشد، ولا سيما الذين يمثلون الخط الإيراني في العراق، لذلك تريد إيران أن يكون لها رجال في المؤسسة الأمنية والعسكرية من أجل حماية نفوذها والنظام الحاكم. وفي الوقت نفسه، فإنّ الرتب الحشدية الجديدة ستمثّل حالة جديدة من حالات الاختراق للحكومة العراقية عبر التفاف جديد على المؤسسة الأمنية".



