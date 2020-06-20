ضرغام اسماعيل يرد على قرار استبعاده : شكرا على هدية زواجي !!



رد مدافع المنتخب الوطني ونادي الشرطة ضرغام اسماعيل على الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعدما اصدرت بحقه غرامة مالية وابعدته عن صفوف المنتخب الوطني بسبب حفل زفافه.



وقال اسماعيل في تصريح متلفز :" ان قرار الهيئة التطبيعية بحرماني من اللعب مع المنتخب و فرض غرامة مالية بحقي ، غريب وارتجالي ".



واضاف :" ان الاحتفال بزواجي اقتصر على الاهل وعدد محدود من الاصدقاء ، واتخذت كافة التدابير الاحترازية واجلت موعد الزواج اربعة ايّام احتراما لروح الكابتن علي هادي".



وختم حديثه متهكما :" شكرا للهيئة التطبيعية على الهدية التي منحوها لي ليلة زفافي".



وقد اصدرت تطبيعية اتحاد الكرة قرارا بابعاد اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلي مهاوي من المنتخب الوطني ، بسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل زفاف ضرغام ، الامر الذي عد مخالفة لتعليمات خلية الازمة بشأن منع التجمعات واقامة الحفلات لمنع انتشار وباء كورونا ..