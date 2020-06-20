بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟! ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 02:03 م

نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية

مجلس النواب

دعا النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة ومنح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع أوراق الضغط على تركيا لإيقاف تجاوزاتها على العراق.

وقال فاخر في تصريح صحفي، إن "تركيا تجاوزت كثيرا وتخطت كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المعتمدة دوليا في تنظيم علاقات الجوار ابتداءً من قطع حصة العراق المائية وقبلها إرسال قوات عسكرية إلى داخل أراضينا واليوم تستخدم القوة العسكرية داخل أراضينا لتصفية حساباتها مع خصومها"، مبينا ان "لغة التهديد ومذكرات الاحتجاج نعتقد أنها لغة الضعفاء وستجعل الجانب التركي يرفع من مستوى تجاوزه على العراق دون الخشية من أي عقوبات".

وأضاف فاخر، أن "هنالك العديد من أوراق الضغط الانية التي يمكن اعتمادها للضغط على تركيا بغية إيقاف عدوانها ونعتقد ان على مجلس النواب ان يمارس دوره الحقيقي من خلال عقد جلسة طارئة يتم فيها منح الحكومة التخويل الكامل لاستخدام جميع الإجراءات الممكنة بشكل تصاعدي وبحسب تطور الاحداث للرد على تركيا وعدوانها ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية وطرد الشركات التركية العاملة في العراق، وصولا الى إغلاق السفارة العراقية في تركيا وطرد سفيرها في بغداد وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة".

وتابع، "وبحال استمرار التجاوز والعدوان فعلى قواتنا المسلحة بكافة صنوفها استخدام القوة العسكرية القصوى للرد على اي عجلات او اشخاص او طائرات معادية تخترق الاجواء للدفاع عن سيادة بلدنا وحرمة اراضيه".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة

بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي 20 حزيران 2020 03:13 م

السيسي

السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها 20 حزيران 2020 03:03 م

safe_image

الكاظمي يقر بـ"فشل" الحكومات المتعاقبة طيلة 17 سنة بسبب النفط 20 حزيران 2020 02:31 م

safe_image

الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء 20 حزيران 2020 02:24 م

الحشد الشعبي في العراق

وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق 20 حزيران 2020 02:19 م

الكاظمي

نائب : الكاظمي سيرأس الوفد العراقي في الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن 20 حزيران 2020 01:56 م

حسين العقابي

القانونية النيابية : اتجاه لإعادة مجالس المحافظات للعمل 20 حزيران 2020 01:54 م

برلمان-اقليم-كردستان

برلمان إقليم كردستان لتركيا : حل الخلافات ليس بسفك الدماء 20 حزيران 2020 01:52 م

التعليقات