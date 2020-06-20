الأزمة النيابية : المالية متلكئة في تمويل مستلزمات مواجهة كورونا



حذرت خلية الازمة النيابية من خطورة الموقف الصحي في البلاد بعد تفشي فايروس كورونا في جميع المحافظات، داعية وزارة المالية الى الاسراع في اطلاق التخصيصات المالية لوزارة الصحة.



وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح صحفي :" ان وزارة الصحة متلكئة في ملف تمويل المشاريع الصحية وشراء المستلزمات لمواجهة تفشي فايروس كورونا ".



واضاف :" ان الوضع خطير جدا في عموم المحافظات ولا يمكن السيطرة عليه دون تعاضد جميع الجهود الحكومية والنيابية والتزام المواطنين بتعليمات السلامة".



وأشار خلاطي الى :" ان مجلس النواب صوت في وقت سابق على قرار يلزم الحكومة ووزارة المالية بصرف اموال بشكل مباشر لوزارة الصحة لمواجهة كورونا ، الا ان المالية لم تلتزم بالقرار لغاية الان".

