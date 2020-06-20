بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟! ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 01:56 م

نائب : الكاظمي سيرأس الوفد العراقي في الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن

الكاظمي

اعلن النائب عن تيار "الحكمة"  حسن فدعم :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيترأس وفد العراق في الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية".

وقال فدعم في تصريح  صحفي :" ان المفاوضات العراقية الامريكية انتجت تشكيل تسع لجان مشتركة بين الطرفين متخصصة في السياسة والامن والاقتصاد، والتعليم والاعمار والخدمات والطاقة والنفط والغاز، ولجنة لمتابعة الوضع المالي"، مشيرا  الى  :"  ان الايام  القليلة المقبلة ستشهد  انطلاق جولة جديدة من الحوار ، سيكون مقرها في الولايات المتحدة الامريكية".

واضاف:"  ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون على رأس الوفد الذي سيتفاوض مع الجانب الامريكي ، يقابله في الحوار نائب الرئيس الامريكي مع وزير الخارجية"، متوقعا ان يكون موعد الجولة الثانية في منتصف شهر تموز المقبل .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة

بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي 20 حزيران 2020 03:13 م

السيسي

السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها 20 حزيران 2020 03:03 م

safe_image

الكاظمي يقر بـ"فشل" الحكومات المتعاقبة طيلة 17 سنة بسبب النفط 20 حزيران 2020 02:31 م

safe_image

الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء 20 حزيران 2020 02:24 م

الحشد الشعبي في العراق

وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق 20 حزيران 2020 02:19 م

مجلس النواب

نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 20 حزيران 2020 02:03 م

حسين العقابي

القانونية النيابية : اتجاه لإعادة مجالس المحافظات للعمل 20 حزيران 2020 01:54 م

برلمان-اقليم-كردستان

برلمان إقليم كردستان لتركيا : حل الخلافات ليس بسفك الدماء 20 حزيران 2020 01:52 م

التعليقات