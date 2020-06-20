نائب : الكاظمي سيرأس الوفد العراقي في الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن



اعلن النائب عن تيار "الحكمة" حسن فدعم :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيترأس وفد العراق في الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية".



وقال فدعم في تصريح صحفي :" ان المفاوضات العراقية الامريكية انتجت تشكيل تسع لجان مشتركة بين الطرفين متخصصة في السياسة والامن والاقتصاد، والتعليم والاعمار والخدمات والطاقة والنفط والغاز، ولجنة لمتابعة الوضع المالي"، مشيرا الى :" ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق جولة جديدة من الحوار ، سيكون مقرها في الولايات المتحدة الامريكية".



واضاف:" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون على رأس الوفد الذي سيتفاوض مع الجانب الامريكي ، يقابله في الحوار نائب الرئيس الامريكي مع وزير الخارجية"، متوقعا ان يكون موعد الجولة الثانية في منتصف شهر تموز المقبل .

