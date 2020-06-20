القانونية النيابية : اتجاه لإعادة مجالس المحافظات للعمل

أكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم قانونية قرار مجلس النواب حل مجالس المحافظات، متوقعة ان تتم اعادة عملها.



وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان قرار مجلس النواب حل مجالس المحافظات غير قانوني ، ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية".



واضاف :" ان القانون العراقي ينص على وجود مجالس محافظات في ادارة الدولة ، ولا يمكن لاي طرف الغاء ركن من اركان ادارة الدولة بذريعة التقصير".



وتوقع العقابي ان يتم الحكم من قبل المحكمة الاتحادية لصالح اعادة المجالس المحلية



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