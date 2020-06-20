القانونية النيابية : اتجاه لإعادة مجالس المحافظات للعمل

أكدت اللجنة القانونية النيابية ، عدم قانونية قرار مجلس النواب حل مجالس المحافظات، متوقعة ان تتم اعادة عملها.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان قرار مجلس النواب حل مجالس المحافظات غير قانوني ، ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية".
واضاف :" ان القانون العراقي ينص على وجود مجالس محافظات في ادارة الدولة ، ولا يمكن لاي طرف الغاء ركن من اركان ادارة الدولة بذريعة التقصير".
وتوقع العقابي ان يتم الحكم من قبل المحكمة الاتحادية لصالح اعادة المجالس المحلية
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان قرار مجلس النواب حل مجالس المحافظات غير قانوني ، ولا يمكن تحميل مجالس المحافظات وزر جميع الاخطاء الادارية في الدولة العراقية".
واضاف :" ان القانون العراقي ينص على وجود مجالس محافظات في ادارة الدولة ، ولا يمكن لاي طرف الغاء ركن من اركان ادارة الدولة بذريعة التقصير".
وتوقع العقابي ان يتم الحكم من قبل المحكمة الاتحادية لصالح اعادة المجالس المحلية