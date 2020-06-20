برلمان إقليم كردستان لتركيا : حل الخلافات ليس بسفك الدماء

أصدرت رئاسة برلمان اقليم كردستان، بياناً ادانت فيه الهجوم التركي الاخير علی اراضي الاقليم ، مؤكدة :" ان حل الخلافات لا يمكن بسفك الدماء".



وقالت الرئاسة في بيان صحفي :" ندين الهجوم العسكري الاخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. واننا في رئاسة البرلمان نؤمن بان الخلافات لا تحل بسفك الدماء والحل العسكري ".



واضافت :" ان ادامة سفك الدماء من اية جهة كانت تبعد لغة السلام، ونحن بدورنا نؤيد النضال المدني والديمقراطي والبرلماني لحل المسٲلة الكردية، وانهاء الاقتتال الداخلي والحل العسكري".



وتابعت :" نحن في برلمان كردستان نؤيد ان يكون لاقليم كردستان علاقة متينة مع تركيا وايران ودول المنطقة علی اسس احترام المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتراثية".