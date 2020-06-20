برلمان إقليم كردستان لتركيا : حل الخلافات ليس بسفك الدماء

أصدرت رئاسة برلمان اقليم كردستان، بياناً ادانت فيه الهجوم التركي الاخير علی اراضي الاقليم ، مؤكدة :" ان حل الخلافات لا يمكن بسفك الدماء".
وقالت الرئاسة في بيان صحفي :" ندين الهجوم العسكري الاخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. واننا في رئاسة البرلمان نؤمن بان الخلافات لا تحل بسفك الدماء والحل العسكري ".
واضافت :" ان ادامة سفك الدماء من اية جهة كانت تبعد لغة السلام، ونحن بدورنا نؤيد النضال المدني والديمقراطي والبرلماني لحل المسٲلة الكردية، وانهاء الاقتتال الداخلي والحل العسكري".
وتابعت :" نحن في برلمان كردستان نؤيد ان يكون لاقليم كردستان علاقة متينة مع تركيا وايران ودول المنطقة علی اسس احترام المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتراثية".
وقالت الرئاسة في بيان صحفي :" ندين الهجوم العسكري الاخير لتركيا علی قوات حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. واننا في رئاسة البرلمان نؤمن بان الخلافات لا تحل بسفك الدماء والحل العسكري ".
واضافت :" ان ادامة سفك الدماء من اية جهة كانت تبعد لغة السلام، ونحن بدورنا نؤيد النضال المدني والديمقراطي والبرلماني لحل المسٲلة الكردية، وانهاء الاقتتال الداخلي والحل العسكري".
وتابعت :" نحن في برلمان كردستان نؤيد ان يكون لاقليم كردستان علاقة متينة مع تركيا وايران ودول المنطقة علی اسس احترام المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتراثية".