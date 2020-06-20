70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن 70 ألف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوسائل إعلام محلية، إن ناحية بهرز دخلت مرحلة العطش الحاد بسبب شحة مياه نهر خريسان الذي يمثل المغذي الأساسي لمحطات الاسالة التي تؤمن المياه لأكثر من 70 ألف نسمة.

وأضاف اللهيبي، أن سبب شحة مياه نهر خريسان وجود عوائق في مجراه ضمن حوض الوقف ورغم المخاطبات الرسمية لم يجري اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأوضح، أن بقاء الأمور دون أي علاجات على الأرض ستدخل بهرز في كارثة انسانية بسبب شحة مياه الشرب ما يدفع الاهالي إلى اعتماد على الأنهر وهذا فيه مخاطر صحية لا يحمد عقباها"، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول طارئة لملف شحة مياه نهر خريسان بأقصى سرعة.