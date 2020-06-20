بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟! ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 01:51 م

70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى

مياه

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، أن 70 ألف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوسائل إعلام محلية، إن ناحية بهرز دخلت مرحلة العطش الحاد بسبب شحة مياه نهر خريسان الذي يمثل المغذي الأساسي لمحطات الاسالة التي تؤمن المياه لأكثر من 70 ألف نسمة.

وأضاف اللهيبي، أن سبب شحة مياه نهر خريسان وجود عوائق في مجراه ضمن حوض الوقف ورغم المخاطبات الرسمية لم يجري اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأوضح، أن بقاء الأمور دون أي علاجات على الأرض ستدخل بهرز في كارثة انسانية بسبب شحة مياه الشرب ما يدفع الاهالي إلى اعتماد على الأنهر وهذا فيه مخاطر صحية لا يحمد عقباها"،  داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول طارئة لملف شحة مياه نهر خريسان بأقصى سرعة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

تجمع السجناء السياسيين يعلن المشاركة في تظاهرة أمام المنطقة الخضراء للمطالبة بإقالة الكاظمي 16 حزيران 2020 01:14 م

رفحاء

العشرات من محتجزي رفحاء يتظاهرون في البصرة 14 حزيران 2020 02:11 م

القبعات البيض

بالصورة.. أصحاب القبعات البيض يتظاهرون أمام شركة نفط الشمال بكركوك 14 حزيران 2020 01:56 م

رفحاء

السجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء ينظمون اعتصاما أمام مكتب مجلس النواب في المثنى 14 حزيران 2020 01:49 م

وقفة

العشرات من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي في الناصرية 09 حزيران 2020 02:53 م

متظاهرو الديوانية

متظاهرو الديوانية يطالبون بإقالة المحافظ زهير الشعلان 07 حزيران 2020 12:14 م

قطع طريق

متظاهرون يقطعون طريق سليمانية - بغداد احتجاجا على هجمات داعش 05 حزيران 2020 11:11 ص

متظاهرون في ذي قار

محتجون يقتحمون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين 02 حزيران 2020 01:18 م

التعليقات