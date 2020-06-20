الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان

كشفت السلطات الصينية عن بيانات المادة الوراثية "دي إن إيه" الخاص بتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في العاصمة بكين.



وأكد المركز الوطني الصيني لبيانات علم الأحياء الدقيقة ومكافحة الامراض، تسليم منظمة الصحة العالمية بيانات تسلسل المادة الوراثية للفيروس "الجينوم"، لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته خاصة بعد تحذير طبيب صيني من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق سينفادي بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.



وأوضح المركز، أن تحليل جينوم عينات الفيروس التاجي التي عثر عليها في سوق شينفادي في بكين، أظهر أنها أقدم من السلالات الشائعة حاليا في أوروبا، الأمر الذي يدل على حدوث طفرات كبيرة في عملية تطور هذا الفيروس.