بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
بغداد تسدّد مستحقات إيران المالية بالدينار العراقي السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها وائل حازم: هناك محاولات إيرانية للسيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق نائب يدعو البرلمان لعقد جلسة برلمانية طارئة بشأن "التجاوزات" التركية 70 ألف مواطن دخلوا مرحلة العطش الحاد وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في ديالى الصين: سلالة فايروس كورونا التي ظهرت في بكين.. قد تكون أكثر عدوى من سابقتها في ووهان رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية الكاظمي يتجه لتشكيل كتلة سياسية.. بغرض الحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة العبادي الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟! ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 01:20 م

الرافدين: شمول الموظفين بالتقديم على السلف إلكترونيا حتى في أيام العطل

مصرف الرافدين
أوضح مصرف الرافدين ان التقديم على سلف الموظفين الكترونيا مستمر حتى في أيام الجمعة والسبت والعطل .

 وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :  انه بإمكان الموظفين التقديم على السلف عبر المنصة الالكترونية وعن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans  حتى في أيام العطل ومن خلال الموبايل وفي اي مكان يتواجد فيه المواطن" .

واشار  الى انه: سيجري إرسال رسالة نصية للموظف تخطره بنجاح خطوات التقديم على السلفة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لجنة الأزمة النيابية

الأزمة النيابية : المالية متلكئة في تمويل مستلزمات مواجهة كورونا 20 حزيران 2020 01:59 م

كورونا

السليمانية تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا و 81 إصابة 20 حزيران 2020 01:17 م

شحة المياه

مسؤول بديالى: 70 ألف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد بسبب شحة المياه 20 حزيران 2020 01:11 م

صحة الكرخ

مدير صحة الكرخ يحذر من التطاول أو الاعتداء على "الجيش الابيض" ويعد بإجراءات رادعة 20 حزيران 2020 12:09 م

حسن ناظم

ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي 20 حزيران 2020 12:07 م

الكهرباء

وزارة الكهرباء ً: وضعنا المالي خطير.. وساعات التجهيز على المحك 20 حزيران 2020 11:51 ص

وزير الصحة حسن التميمي

وزير الصحة: سنجري 20 ألف فحص يومياً لفيروس كورونا والوضع تحت السيطرة 20 حزيران 2020 11:49 ص

لجنة الامن النيابية

الدفاع النيابية تدعو إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا 20 حزيران 2020 11:47 ص

التعليقات