الرافدين: شمول الموظفين بالتقديم على السلف إلكترونيا حتى في أيام العطل

أوضح مصرف الرافدين ان التقديم على سلف الموظفين الكترونيا مستمر حتى في أيام الجمعة والسبت والعطل .



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : انه بإمكان الموظفين التقديم على السلف عبر المنصة الالكترونية وعن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans حتى في أيام العطل ومن خلال الموبايل وفي اي مكان يتواجد فيه المواطن" .



واشار الى انه: سيجري إرسال رسالة نصية للموظف تخطره بنجاح خطوات التقديم على السلفة.