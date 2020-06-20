السليمانية تسجل 3 وفيات جديدة بكورونا و 81 إصابة

أعلن مدير عام مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة، تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في السليمانية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن 81 مصاباً حالتهم الصحية خطرة في المحافظة.

وقال شمال جبار ياور في تصريح صحفي، إن "مستشفی سرجنار سجل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس كورونا، فيما سجل مستشفی شهید اسو حالة وفاة واحدة".

ولفت إلى تسجيل "81 مصابا بحالة صحية حرجة ودخلت العناية المركزة في السليمانية ايضاً.