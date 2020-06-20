مسؤول بديالى: 70 ألف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد بسبب شحة المياه



اكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى أن 70 الف نسمة دخلوا مرحلة العطش الحاد بسبب شحة المياه.



وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي ،ان “ناحية بهرز دخلت مرحلة العطش الحاد بسبب شحة مياه نهر خريسان الذي يمثل المغذي الاساس لمحطات الاسالة التي تؤمن المياه لاكثر من 70 الف نسمة”.



واضاف اللهيبي،ان “سبب شحة مياه نهر خريسان وجود عوائق في مجراه ضمن حوض الوقف(25كم شمال شرق بعقوبة) ورغم المخاطبات الرسمية لم يجر اتخاذ اي اجراء حتى الان”.



وأوضح، أن “بقاء الامور دون اي علاجات على الارض ستدخل بهرز في كارثة انسانية بسبب شحة مياه الشرب ما يدفع الاهالي الى اعتماد على الانهر وهذا فيه مخاطر صحية لايحمد عقباها"، داعيا الى"ضرورة ايجاد حلول طارئة لملف شحة مياه نهر خريسان باقصى سرعة”.