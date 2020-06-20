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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 01:08 م

سلطة الطيران المدني: استئناف الرحلات مرتبط بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة

الطيران المدني
أكدت سلطة الطيران المدني، أن عودة الطيران المدني مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في تصريح صحفي: إن "عودة الطيران المدني مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة وهي من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات".

 واضاف: إن "المطارات في العراق والعاملين فيها إضافة إلى جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني هي خط الصد الأول في منظومة الطيران المدني العراقي، ولا بد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة فيها"، مبيناً أن "سلطة الطيران أعطت الضوء الأخضر لإدارة المطارات المحلية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمسافرين وعملية التباعد بين الأشخاص".

وتابع أن "طواقم الطيران المدني جاهزة كنواقل وطنية للطيران، فيما لو قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فتح الأجواء".
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