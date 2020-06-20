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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 01:04 م

عالية نصيف تحذر من غضب الشعب في حال التفريط بميناء الفاو لصالح الكويت

عالية نصيف
حذرت النائبة عالية نصيف، من غضب الشعب في حال التفريط بميناء الفاو لصالح الكويت.

وقالت نصيف في بيان ان "وزير الخارجية الكويتي الذي زار العراق مؤخراً جاء يحمل في جعبته مقترح (شراء موافقة العراق) على ربط ميناء مبارك الكبير بالقناة العراقية الجافة ليتم القضاء نهائياً على ميناء الفاو مقابل أموال تحصل عليها الحكومة العراقية من مؤتمر المانحين الفاشل، ما يعني باختصار بيع ميناء الفاو".

واضافت ان "الكويت تحاول استغلال الأزمة المالية في العراق لتمرير مخططاتها، في حين يحاول بعض المسؤولين العراقيين أن يجعلوا من أنفسهم أبطالاً من خلال الحصول على مليارات الدولارات من الكويت لإيهام الشارع بأنهم نجحوا في تجاوز الأزمة المالية"، مشيرة إلى ان "العائدات المالية من القناة الجافة وميناء الفاو في حال إنجازهما ستعادل ثلث عائدات العراق تقريبا من النفط".

وأكدت نصيف ان "أي مسؤول يتجرأ على التوقيع على التفريط بميناء الفاو يعد خائناً"، محذرة من "الغضب الشعبي ضد كل من يفرط بسيادة العراق ومياهه وأرضه، وليعلم الشارع العراقي بأن رأس ميناء الفاو مطلوب للكويتين اليوم".

وتساءلت "أين الغيارى من العراقيين الذين يقفون في وجه هذه الأطماع ؟"، مشددة على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء والاطلاع على تفاصيل اللقاءات والتحركات الكويتية في بغداد والوقوف بوجه أية محاولات لتنفيذ الأجندات الكويتية".
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