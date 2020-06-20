رسالة من الكرد الفيليين إلى رئيس الجمهورية: نطالب بمعاملتنا برتبة المواطنة العراقية

وجه الكرد الفيليين رسالة نارية إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث طالبوا باتخاذ خطوات عملية واضحة تشعرهم بأنهم مواطنون بنفس رتبة المواطنة لبقية إخوانهم العراقيين.

وقال النائب مازن الفيلي، في بيان، "طالما دعونا المسؤولين لضرورة إنصاف الكرد الفيلين و دعمهم في تحصيل حقوقهم وإشراكهم في مؤسسات الدولة ورفع المظالم الشديدة التي طالتهم لعقود طويلة اثناء حكم البعث الظالم ولازالوا يعانون الإهمال والتضييع ، بل حاول بعضهم توظيف معاناتهم لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة".

وأضاف، "لعل موقف رئيس الجمهورية واضح في الجفاء وإغفال مظالمهم الواسعة ، فلا سمعنا بمشروع قانون مقدم منه أو جهد يهيئ لقرارات تنصفهم أو تسهم في استيعاب كفاءاتهم بعيدا عن المنطلقات الحزبية الضيقة".

وتابع" فتجد الكثير من الساسة يرفع صوته عاليا بذكر مظالمهم حينما تنعكس على شخصه آثارها ويخفت صوتهم أو ينعدم حينما تتعلق المطالب بعموم مصالح هذه الشريحة المظلومة المضطهدة ، وهذه الممارسات تضاف الى سجل الظلم والحيف الذي وقع عليهم".

وبين الفيلي في بيانه، "من هنا نطالب رئيس الجمهورية بتصحيح مواقفه تجاه هذا المكون المظلوم واتخاذ خطوات عملية واضحة تشعرهم بانهم مواطنون بنفس رتبة المواطنة لبقية اخوانهم العراقيين".