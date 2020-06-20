الطائي للكاظمي: هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض ومقبول بالجنوب وبغداد؟!

وجه المحلل السياسي، مجاهد الطائي، سؤالاً إلى حكومة مصطفى الكاظمي يخص الفصائل المسلحة التي تشن هجمات صاروخية في العاصمة بغداد.



وقال الطائي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "بين فترة واخرى تقبض القوات الأمنية على مطلوبين لداعش، بالرغم من أنهم يعيشون بالكهوف والوديان والجبال والصحاري، بينما تُطلق الصواريخ في قلب العاصمة بغداد ولا يجدون غير منصات الإطلاق!".



وأضاف "هل إرهاب العصابات في المناطق الشمالية والغربية مرفوض، وإرهاب عصابات المناطق الجنوبية وبغداد مقبول؟!".

