مدير صحة الكرخ يحذر من التطاول أو الاعتداء على "الجيش الابيض" ويعد بإجراءات رادعة

توعد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، باتخاذ اجراءات رادعة ضد أي شخص يتطاول على الملاكات الصحية، مبينا ان الكوادر الصحية تقدم ضحايا بشكل يومي.

وقال الحجامي في بيان " ان "ابناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف الواحد تلو الاخر ويأتي من كانوا بالأمس يعدون من سقط المتاع يتطاولون عليهم و كأنهم عبيد في مضايف اهلهم النتنة، وليعلم كل من يفكر بالتطاول على منتسب من منتسبي دائرتنا او اي مؤسسة من مؤسساتها مهما كان اسمه و عنوانه فأنه سيجد مني رداً لم يسمع بمثله طول عمره".

