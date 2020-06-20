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السبت, 20 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 12:07 م

ناظم: دراسة لإدراج 12 موقعاً عراقيا في لائحة التراث العالمي

حسن ناظم

أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، وضع دراسة وقواعد لإدراج 12 موقعاً في لائحة التراث العالمي.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، إن "الوزارة تمضي بخطة إدراج مواقع عراقية جديدة لتنضم إلى لائحة التراث العالمي.

وأوضح ناظم، أن "العمل لايزال جاريا لإدراج 12 موقعاً في لائحة التراث العالمي رغم وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه بعض الملفات كونها تحتاج الى بعض المتطلبات والعوامل التي تفتقر لها عدد من المواقع".

وأضاف، أن  "الوزارة وضعت دراسة لتلك المواقع وقواعد جديدة لإدراجها في اللائحة".

وأشار ناظم إلى أن "تلك المواقع تضم: "بحر النجف ومقبرة وادي السلام وشاطئ دجلة القديم وشارع الرشيد ومدينة نفر الدينية ومدينة واسط الاسلامية والنمرود في نينوى وبوابة العمادية الاسلامية في دهوك وقلعة كركوك ومئذنة عنة وطريق الحج القديم الذي يربط بين الكوفة والديار المقدسة".

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