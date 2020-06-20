يحذر من الاعتداء على "الجيش الأبيض" .. الحجامي: أبناؤنا يتساقطون مثل أوراق الشجر

توعد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يتطاول على الملاكات الصحية، مبينا أن الكوادر الصحية تقدم ضحايا بشكل يومي.

وقال الحجامي، في بيان، إن "أبناءنا يتساقطون مثل ورق الشجر في الخريف الواحد تلو الاخر ويأتي من كانوا بالأمس يعدون من سقط المتاع يتطاولون عليهم و كأنهم عبيد في مضايف أهلهم النتنة، وليعلم كل من يفكر بالتطاول على منتسب من منتسبي دائرتنا أو أي مؤسسة من مؤسساتها مهما كان اسمه وعنوانه فأنه سيجد مني رداً لم يسمع بمثله طول عمره".

وتابع، "غادرنا قبل قليل شهيد الواجب المقدس المعاون الاداري الخافر لمدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية (حميد فخري درعان)، معاون اداري خافر اكثر من ١٥ سنة ، وهو اب لثلاثة اولاد، وابنتان و يبلغ من العمر ٥٦ سنة ويسكن في مدينة البياع".