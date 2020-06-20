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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 11:54 ص

السفير البريطاني : نأمل بالتوصل لحل عادل وطويل الأمد بين بغداد وأربيل

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أكد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، ان بلاده ترغب في التوصل لاتفاق يحقق حلاً عادلاً وطويل الأمد بين إقليم كردستان والحكومة المركزية.

 وقال السفير في تصريح صحفي  أن "هناك إرادة سياسية لحل الأزمة موضحا انه اعتمادا  على المباحثات التي أجريتها مع المسؤولين، أنا متأكد من أن الحل ممكن ومتفائل بأن الحل سيأتي قريباً، ولو أن الظروف استدعت واحتاجوا إلى مساعدتنا، فنحن مستعدون، لكننا لا نريد التدخل في الوضع، بل نريد دعم القيادات في بغداد وأربيل". 

 واضاف هيكي  "نولي ثقة كبيرة بالقدرات القيادية لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وأعتقد أن تمكنه من تولي رئاسة الوزراء أمر جيد فهو يحظى بتأييد واسع بين الكتل البرلمانية كما تحظى حكومته بتأييد دولي"، مبيناً أن "وزير المالية الجديد ورئيس الوزراء يجتهدان ويعملان بجد على إنجاز بعض الإصلاحات الاقتصادية، للتمكن من تأمين رواتب الموظفين". 

 وبشان الجانب العسكري، أوضح أن "استمرار التعاون الممتاز بين القوات العراقية والبيشمركة وبين التحالف الدولي لن يوفر الفرصة لبروز كبير جديد لداعش في العراق، ولا شك كان للبيشمركة دور مهم في هزيمة داعش"، مؤكدا  أننا"لا نخطط للانسحاب من التحالف، وليس عند التحالف خطة للانسحاب من العراق.
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