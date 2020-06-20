وزارة الكهرباء ً: وضعنا المالي خطير.. وساعات التجهيز على المحك

حذرت وزارة الكهرباء من أنها قد تواجه مصاعب حقيقية في ملف إدامة المحطات وشبكات التوزيع، الأمر الذي قد ينعكس على ساعات التجهيز في المرحلة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي مدير إعلام الوزارة أحمد موسى إن "هناك العديد من أعمال الصيانة الدورية والاضطرارية في المحطات التوليدية التي تحتاج الوزارة لإجرائها، من أجل الحفاظ على استقرار ساعات تجهيز الكهرباء، إلا أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي تخصيصات مالية".



وتابع " ان الوزارة ، لم تستلم ديناراً واحداً كموازنات عامة، وحاولنا إعلام الجهات المختصة وتذكيرهم بأن الكهرباء مسألة خدمة عامة ولها تماس مباشر مع حياة المواطن، لذلك لابد من إيجاد حل وإطلاق تخصيصاتها المالية".



وأضاف "كل أعمال الصيانة التي تجري حالياً على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع تتم بسواعد الكوادر العاملة الوطنية فقط، لكننا سنحتاج الى معدات لإدامة الزخم، ولن يمكن استمرار الوضع بهذه الطريقة، فنحن نتعامل مع معدات وأدوات وقطع غيار، وأجزاء كثيرة يمكن أن تتوقف وتحتاج إلى صيانة، لكن مع عدم وجود نفقات، سيتسبب هذا الوضع بإرباك وهو ما حاولنا إيصاله إلى الجهات الرقابية وطرحناه على مجلس الوزراء والبرلمان.