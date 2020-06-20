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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 11:49 ص

وزير الصحة: سنجري 20 ألف فحص يومياً لفيروس كورونا والوضع تحت السيطرة

وزير الصحة حسن التميمي

اكد وزير الصحة، حسن التميمي، ، أن الوزارة ستجري 20 ألف فحص يومياً لفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
وقال وزير الصحة، في تصريح صحفي أن "الوضع الصحي في البلاد ما زال تحت السيطرة، اذ توجد أسرة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين بفايروس كورونا"، مشيرا الى "وصول 500 الف فحص مختبري خلال الايام المقبلة  وسنرفع الفحص اليومي الى 20 الف فحص، .
وقال التميمي، إنّ "الوزارة لم تقصر في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمرضى منوها بأن الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة اذ توجد هناك أسرة كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين، خصوصا بعد المساعدات التي قدمتها بعض الوزارات كالتجارة والتعليم العالي والشباب، مشيرا الى وصول 500 الف فحص مختبري لكورونا خلال الايام القليلة المقبلة، الامر الذي يدفعنا الى زيادة الفحص اليومي الى 20 الف فحص...
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