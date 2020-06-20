الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

أدانت دولة الكويت، التدخلات التركية والإيرانية العسكرية في العراق، مؤكدةً أنها تمثل تھدیداً لأمن العراق واستقرار المنطقة.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة في بيان إن "دولة الكویت وانطلاقاً من موقفھا المبدئي والثابت، ورفضھا لأي تدخلات تمس سیادة أي من الدول العربیة الشقیقة، فإنھا تؤكد إدانتھا للتدخلات العسكریة التركیة والإیرانیة الأخیرة في شمال العراق".



وأضاف أن "تلك التدخلات تمثل انتھاكاً صارخاً لسیادة العراق الشقیق وتجاوزاً لكل الأعراف والقواعد القانونیة الدولیة، فضلاً عما یمثله ذلك من تھدید لأمن العراق واستقرار المنطقة".



وأكد على "وقوف الكویت إلى جانب العراق الشقیق وتأییده في كل الإجراءات التي یتخذھا للحفاظ على سیادتها وأمنه واستقراره".