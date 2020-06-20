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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 11:38 ص

خشان: عناصر الحشد لا تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها الكليات العسكرية

باسم خشان

أكد النائب باسم خشان، اليوم السبت، أن عناصر الحشد الشعبي لا تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها الكليات العسكرية.

وقال خشان في تصريح صحفي، إنّ "الحشد الشعبي سيعاني في تطبيق فكرة منح الرتب للمقاتلين والقادة، لأنّ غالبيتهم لا تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها الكليات العسكرية".

وأضاف، "كما أنّ بعضهم لا يوالي العراق أصلاً، ومن الصعب على الحكومة العراقية أن تعمل على تخريج ضابط لا يؤمن بالعراق. كذلك، فإنّ الكشف عن الولاءات العقائدية للمقاتلين في الحشد هو أمر في غاية الصعوبة".

وأوضح خشّان أنّ "هناك الكثير من التساؤلات عن آلية دمج الضباط الجدد من الحشد بالمؤسسة العسكرية العراقية، والهيئة لم تطرح إلى حدّ الآن على السلطات العراقية أي آلية في هذا الشأن، فضلاً عن مسألة ما إذا كان الأمر يتناسب مع إمكانيات العراق في ظلّ الأزمة المالية الحالية أم لا".

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