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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 11:21 ص

إصابات "كورونا" في البرازيل تتجاوز حاجز المليون

كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم السبت، عن تسجيل مليون و32 ألف و913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ انتشار الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 48 954 عقب تسجيل 1206 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

قبور الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الثلاثين يومًا الماضية في القسم الجديد مقبرة نوسا سينهورا أباريسيدا، وسط جائحة فيروس كورونا في ماناوس، البرازيل،11 مايو 2020. وافتتح القسم الجديد الشهر الماضي لمواجهة الزيادة المفاجئة في أعداد الوفيات بسبب كورونا.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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