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السبت, 20 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 11:07 ص

كورونا عربيا.. ارتفاع عدد الإصابات والعراق يسجل 1635 ولبنان صفر وفيات

كورونا عربيا1

نشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها الدول العربية.

فقد وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.745.867، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى461.767 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.619.377 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا المستجد منذ ظهوره في البلاد شهر مارس الماضي.

وسجلت الوزارة، 1635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات في العراق 27352، كما سجلت 69 حالة وفاة، ليصل مجموعها 925 حالة وفاة.

وأجرت الصحة العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11226 فحصا، ليكون مجموع النماذج التي تم فحصها حتى الآن 425192 عينة.

وسجلت الوزارة، 872 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء في البلاد حتى الآن 12205 حالة.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد إلى 1510 حالات بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة اللبنانية، إلى عدد حالات الشفاء بلغ 952 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت في الساعات الأخيرة 1643 فحصا.

وفي سوريا، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حصيلة الإصابات بالوباء بلغ187، فيما بلغت الوفيات 7، ووصل عدد حالات الشفاء من الوباء 78.

وأعلنت الحكومة الأردنية، تسجيل 7 إصابات بكورونا المستجد، جميعها وافدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1008.

وتوزعت الحالات الجديدة غير المحلية، حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر وتحديدا من مصر، و 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، و 3 من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أن الأردن سجل 11 حالة شفاء في حين أجرت السلطات الصحية حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالوباء ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات إلى نحو 318 الف عينة.

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