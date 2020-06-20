الثقافة: سيتم إعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء في نينوى

أكدت وزارة الثقافة، اليوم السبت، سعيها إلى إعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء في نينوى.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، إنّ "هناك مشروعاً قيد التنفيذ لإعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة في محافظة نينوى بعد تعرضها للتدمير على يد عصابات داعش، بتمويل إماراتي وإنجاز وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية يونسكو وبإشراف الوزارة".

وأضاف ناظم، أنه "جرت اتصالات مع وزيرة الثقافة الإماراتية والاتفاق على تسريع العمل بهذا المشروع بعد أن جرى نوع من التباطؤ بإنجازه، كون جميع تلك المعالم تمثل الذاكرة الحضارية للعراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص".