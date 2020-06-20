برشلونة يتعادل سلبيا مع إشبيلية.. وميسي يفشل في تسجيل الهدف 700 في مسيرته مع الفريق

تعادل برشلونة بلا أهداف مع مستضيفه إشبيلية في غياب الجماهير ليهدر نقاطا لأول مرة منذ استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتل الفريق الكتالوني الصدارة برصيد 65 نقطة من 30 مباراة لكن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة يمكنه أن يصعد للقمة إذا هزم ريال سوسيداد خارج ملعبه غدا الأحد لأنه يتفوق على غريمه في المواجهات المباشرة.

فيما يحتل اشبيلية المركز الثالث ولديه 52 نقطة.

ودخل ليونيل ميسي قائد برشلونة اللقاء وفي رصيده 699 هدفا لكنه فشل في تسجيل الهدف 700 في مسيرته مع الفريق ومنتخب الأرجنتين رغم أنه كان قريبا من هز الشباك في الشوط الأول من ركلة حرة أبعدها أحد لاعبي اشبيلية برأسه على خط المرمى.

ونال سيرجيو ريغيلون فرصة ذهبية لانتزاع الفوز لاشبيلية في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه سدد في الأرض من مسافة قريبة وأمسك الحارس تير شتيغن بالكرة لينقذ حامل اللقب.

وخاض لويس سواريز مهاجم برشلونة أول مباراة كأساسي منذ تعافيه من جراحة بالركبة وتعاون مع ميسي ومارتن بريثويت في الخط الأمامي بينما جلس أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء وحرك برشلونة الكرة بحرية في الشوط الأول.

وحاول ميسي التسجيل مرتين من ركلتين حرتين كما أهدر زميله إيفان راكيتيتش لاعب اشبيلية السابق فرصة من داخل منطقة الجزاء.

وساد التوتر قبل انتهاء الشوط الأول حين دفع ميسي منافسه دييغو كارلوس ليسقط لاعب اشبيلية على الأرض بعد أن عرقل سواريز. وأفلت اللاعب الأرجنتيني من الانذار بينما نال سيرجيو بوسكيتس بطاقة صفراء.

واستجمع اشبيلية قوته في الشوط الثاني وأتيحت له أخطر الفرص، إذ سدد لوكاس أوكامبوس كرة قوية تصدى لها تير شتيغن الذي أبعد أيضا محاولة منير الحدادي مهاجم برشلونة السابق.

وحصل سواريز على أفضل فرصة للزوار لكنه افتقد الدقة بينما تقدم تير شتيغن للأمام خلال ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدلل على يأس برشلونة الذي تعرض لضربة في السباق نحو اللقب.