الحجرف يعلن وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق، فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان، أن الحجرف شدد خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين على مواقف المجلس الثابتة تجاه العراق وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.

وأضافت الأمانة العامة، أن الاتصال تطرق إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون والعراق وخطة العمل المشترك والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لكل ما من شأنه تحقيق وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات.