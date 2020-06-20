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السبت, 20 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 20 حزيران 2020 10:16 ص

الصحة: تحويل قاعات حكومية لمراكز علاج فايروس كورونا

وزير الصحة حسن التميمي
أعلنت وزارة الصحة، الاستعانة بمواقع حكومية لتكون أماكن لتقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيات.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة "ستتجه لتفرغ المستشفيات العامة لمعالجة المرضى، في نفس الوقت الذي تسرع بتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا".

وذكرت الوزارة، أنه سيتم "تخصيص مركز صحي بكل قطاع سكني لاستقبال الحالات المشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا للمراجعة، وتلقي العلاج بدلا من الذهاب إلى المستشفيات".

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في العراق 27 ألفا و352 إصابة وعدد الوفيات 925 حالة وفاة.
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