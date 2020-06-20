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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 05:14 ص

منظمة الصحة: العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة من وباء كورونا

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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

وتابع: "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له"، محذراً من أن الإجراءات المقيدة ما زالت ضرورية لوقف الجائحة. وشدد على أن إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات وغسيل الأيدي ما زالت مهمة.

وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة أحصت، الخميس، 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، مشيراً إلى أن الجائحة "تتسارع".

وأضاف أن حوالي نصف الحالات المعلن عنها الجديدة كانت من الأميركتين، مشيراً إلى رصد أعداد كبيرة من الإصابات أيضاً في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

في سياق متصل، أشار إلى أن تأثير الإجراءات الوقائية من كورونا سيكون صعباً بشكل خاص على اللاجئين، الذين يعيش أكثر من 80% منهم في دول نامية.

وقال: "علينا واجب مشترك لفعل كل ما بوسعنا للوقاية، والاكتشاف والاستجابة لعدوى كوفيد-19 التي تنتشر بين اللاجئين في المستشفيات".
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