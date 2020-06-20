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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 05:07 ص

البرازيل تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

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ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة. 

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليون و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة مع 1206 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة. 
وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة. 
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب 4 أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو. 



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