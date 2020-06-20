غير مصابين بكورونا .. اتحاد الكرة يبعد لاعبين عن المنتخب العراقي !



ابعدت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني على اثر مخالفتهما تعليمات خلية الازمة بما يتعلق بالحجر المنزلي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي : "بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي، ومخالفتهما تعليمات خلية الازمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين والابتعاد عن التجمعات ، فضلا عن الاسهام في التقليل من والاستهزاء بخطورة الوباء الخطير، الذي يهدّد العالم بأسره، تقرر، بعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريتشكو كاتانيتش ، ابعاد اللاعبين عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار عراقي على كلِّ منهما ، على ان يتم استثمار المبلغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".



وطالبت الهيئة، لاعبي كرة القدم جميعاً في البلد بان يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وان يسهموا في التوعية والارشاد بخطر هذا الفايروس اللعين، خاصة ونحن نعيش الآن أياماً قاسية بعد رحيل الكابتن علي هادي، وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن احمد راضي.