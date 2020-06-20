دعوة كردية لإقالة حكومة الإقليم وإجراء انتخابات جديدة



دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى اقالة حكومة اقليم كردستان ، واجراء انتخابات جديدة لاخراج الاقليم من ازماته .



وقال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني آراس شيخ جنكي في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الوطني دشن مرحلة جديدة عقب مؤتمره الاخير الذي انتهى الى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وهي حريصة كل الحرص على التصدي للازمات القائمة بمسؤولية بغية معالجة معاناة الشعب الكردي ".



واضاف :" ان الازمات المتكررة هي الشحة المالية وانتشار جائحة كورونا وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي ".



واتهم شيخ جنكي حكومة الاقليم بالفشل في اداء مهامها ، مطالبا بالعمل على حلها تمهيدا لانتخاب حكومة طوارئ جديدة قادرة على الخروج بالاقليم وشعبه من سلسلة الازمات الحالية..



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