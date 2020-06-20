مسؤول سابق في نينوى : الخيمة السنية " تآكلت " .. والحلبوسي هو السبب



اكد عضو مجلس نينوى المنحل حسام الدين العبار، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اخفق في الجوانب الادارية والتشريعية في عمله كرئيس للبرلمان.



وقال العبار في تصريح صحفي :" هناك اخفاق واضح في عقد الجلسات النيابية وتشريع القوانين المهمة وكذلك ادارة البرلمان ".



واشار الى :" ان اغلب الكتل السياسية ، والسنية منها بشكل خاص ، متذمرة جدا بسبب هذا الاداء غير المقبول ".



واضاف :" ان الحلبوسي فرض نفسه على المدن المحررة وقد شكل هذا الفرض امتعاضا واضحا للكتل السنية، خصوصا وان اغلب نواب تحالف القوى يتدخلون بشكل مباشر في تعيين وترشيح شخصيات في دوائر المحافظات ، وهذا قوبل برفض واستنكار كبيرين".



وتابع :" ان الخيمة السنية تآكلت وتشظت بسبب هذه الهيمنة السياسية والحزبية للحلبوسي ، ما شكل عامل قلق وهاجس سلبي عند جميع الاطراف السنية ".

