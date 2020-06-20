بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
وزير الصحة: البدء فى تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بـ"كورونا" فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة سامي خضيرة مهدد بالغياب عن يوفنتوس لنهاية الموسم ذي قار تسجل 63 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق الآن .. تركيا تتوغل وايران تقصف ..والقوى السياسية منشغلة بتصفية الحسابات !! اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ حالتا انتحار في بغداد .. احداهما لمصاب بكورونا سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 04:34 ص

المالية النيابية : هذه هي خسائر العراق من التهرب الضريبي

المالية-النيابية (1)


كشفت اللجنة المالية في البرلمان، عن  مقدار خسائر العراق سنويا من التهرب الضريبي، فيما  حملت  دائرة الضريبة  المسؤولية في هذا الملف.

وقال عضو اللجنة  فيصل العيساوي، في تصريح صحفي :" ان خزينة العراق تفقد سنويا اكثر من تريليون دينار على اقل تقدير بسبب التهريب الضريبي".

واضاف العيساوي :" ان  التهرب الضريبي في العراق مشكلة معقدة جدا، و90% من العملاء المفترض دفعهم الضرائب يتهربون بطرق مختلفة، كتسجيل تاجر كبير نشاطه التجاري على انه محل بقالة، وتسجيل فندق على انه دار".

واوضح :" ان دائرة الضريبة هي المقصر بما يحدث من تهرب ضريبي، وعليها القيام بمسح ميداني مستمر للعقارات والانشطة التجارية بمختلف عناوينها واحتساب ضريبة الدخل عليها ".
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 20 حزيران 2020 04:34 ص
إقرأ ايضا
برلمان كردستان

دعوة كردية لإقالة حكومة الإقليم وإجراء انتخابات جديدة 20 حزيران 2020 04:38 ص

الحلبوسي

مسؤول سابق في نينوى : الخيمة السنية " تآكلت " .. والحلبوسي هو السبب 20 حزيران 2020 04:36 ص

اثيل-النجيفي

أثيل النجيفي : قضيتي قد تحل بعد العيساوي 20 حزيران 2020 04:32 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية : السفير التركي لم يقدم أي مبرر للعمليات العسكرية شمالي العراق 20 حزيران 2020 04:30 ص

اسعد المرشدي

أعضاء بمجلس النواب مجازون " إجباريا " 20 حزيران 2020 04:28 ص

أحمد حمة رشيد

نائب كردي : حكومة الاقليم مسؤولة عن ضياع حقوق الموظفين 20 حزيران 2020 04:26 ص

فؤاد حسين

فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة 19 حزيران 2020 04:26 م

dyyg44kxiHHmFTwRVYxYM5OrnDH2DMlXQokM58Wu

صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ 19 حزيران 2020 03:44 م

التعليقات