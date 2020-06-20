المالية النيابية : هذه هي خسائر العراق من التهرب الضريبي





كشفت اللجنة المالية في البرلمان، عن مقدار خسائر العراق سنويا من التهرب الضريبي، فيما حملت دائرة الضريبة المسؤولية في هذا الملف.



وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي، في تصريح صحفي :" ان خزينة العراق تفقد سنويا اكثر من تريليون دينار على اقل تقدير بسبب التهريب الضريبي".



واضاف العيساوي :" ان التهرب الضريبي في العراق مشكلة معقدة جدا، و90% من العملاء المفترض دفعهم الضرائب يتهربون بطرق مختلفة، كتسجيل تاجر كبير نشاطه التجاري على انه محل بقالة، وتسجيل فندق على انه دار".



واوضح :" ان دائرة الضريبة هي المقصر بما يحدث من تهرب ضريبي، وعليها القيام بمسح ميداني مستمر للعقارات والانشطة التجارية بمختلف عناوينها واحتساب ضريبة الدخل عليها ".