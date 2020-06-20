بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 20 حزيران 2020
آخر الأخبار
وزير الصحة: البدء فى تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بـ"كورونا" فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة سامي خضيرة مهدد بالغياب عن يوفنتوس لنهاية الموسم ذي قار تسجل 63 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق الآن .. تركيا تتوغل وايران تقصف ..والقوى السياسية منشغلة بتصفية الحسابات !! اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ حالتا انتحار في بغداد .. احداهما لمصاب بكورونا سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 04:32 ص

أثيل النجيفي : قضيتي قد تحل بعد العيساوي

اثيل-النجيفي
أعلن القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية  اثيل النجيفي، ان قضيته قد تحل بعد رافع العيساوي .

وقال النجيفي في تصريح صحفي :"  كنا متابعين لقضية رافع العيساوي ، واعتقد موضوعي قريب جدا بعد العيساوي ، علما ان الجهات السياسية اسهمت ، بدعم من القضاء ، بحل قضايانا ".

واضاف :" ان موضوعي سيتم طرحه بعد حسم موضوع العيساوي".

يذكر ان رافع العيساوي ، الصادرة بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية ، سلم نفسه الاسبوع الماضي الى القضاء الذي قرر توقيفه لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها ، وقد تعاد محاكمته .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
برلمان كردستان

دعوة كردية لإقالة حكومة الإقليم وإجراء انتخابات جديدة 20 حزيران 2020 04:38 ص

الحلبوسي

مسؤول سابق في نينوى : الخيمة السنية " تآكلت " .. والحلبوسي هو السبب 20 حزيران 2020 04:36 ص

المالية-النيابية (1)

المالية النيابية : هذه هي خسائر العراق من التهرب الضريبي 20 حزيران 2020 04:34 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية : السفير التركي لم يقدم أي مبرر للعمليات العسكرية شمالي العراق 20 حزيران 2020 04:30 ص

اسعد المرشدي

أعضاء بمجلس النواب مجازون " إجباريا " 20 حزيران 2020 04:28 ص

أحمد حمة رشيد

نائب كردي : حكومة الاقليم مسؤولة عن ضياع حقوق الموظفين 20 حزيران 2020 04:26 ص

فؤاد حسين

فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة 19 حزيران 2020 04:26 م

dyyg44kxiHHmFTwRVYxYM5OrnDH2DMlXQokM58Wu

صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ 19 حزيران 2020 03:44 م

التعليقات