أثيل النجيفي : قضيتي قد تحل بعد العيساوي

أعلن القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، ان قضيته قد تحل بعد رافع العيساوي .



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" كنا متابعين لقضية رافع العيساوي ، واعتقد موضوعي قريب جدا بعد العيساوي ، علما ان الجهات السياسية اسهمت ، بدعم من القضاء ، بحل قضايانا ".



واضاف :" ان موضوعي سيتم طرحه بعد حسم موضوع العيساوي".



يذكر ان رافع العيساوي ، الصادرة بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية ، سلم نفسه الاسبوع الماضي الى القضاء الذي قرر توقيفه لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها ، وقد تعاد محاكمته .

