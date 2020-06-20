الأمن النيابية : السفير التركي لم يقدم أي مبرر للعمليات العسكرية شمالي العراق



دعت لجنة الامن والدفاع النيابية ،الى تقديم شكوى لدى الامم المتحدة على الاعتداءات التركية ، فيما اكدت :" ان السفير التركي لم يقدم اي مبرر للعملية العسكرية شمالي العراق ".



وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي :" ان لجنة الامن والدفاع النيابية تطالب الحكومة باتخاذ الاساليب الممكنة، التي تجعل تركيا تتراجع عن هذا الخرق السافر واستخدام القوة تجاه الاراضي العراقية"، داعياً الحكومة الى تقديم شكوى لدى الامم المتحدة لاثارة هذا الموضوع .



واضاف الركابي :" ان استمرار الضربات الجوية التركية على الاراضي العراقية، يعد خرقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار بين البلدين"، لافتاً الى انه "لا يوجد مبرر لدى القوات التركية لضرب هذه المناطق والقرى العراقية".



وتابع عضو لجنة الامن :" ان السفير التركي ، عندما استدعته وزارة الخارجية ، لم يقدم اعتذارا ولم يقدم اي مبرر، انما اكد استمرار هذه العمليات، وهذا الامر لا يعد منطقا دبلوماسيا يمثل دولة جارة ".