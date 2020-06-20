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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 20 حزيران 2020 04:28 ص

أعضاء بمجلس النواب مجازون " إجباريا "

اسعد المرشدي
أعلن النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية اسعد  المرشدي عن  منح اعضاء مجلس النواب المصابين بفايروس كورونا اجازة رسمية   الى ان يتماثلوا للشفاء التام.

 وقال المرشدي في تصريح  صحفي :" ان  التحوطات والاجراءات المتبعة في البرلمان لمواجهة كورونا ،  كفيلة باستمرار عقد الجلسات واستكمال تشريع القرارات المهمة وابرزها موازنة 2020 " ، مشيرا الى منح النواب المصابين بكورونا او المشتبه باصابتهم ، اجازة رسمية لابعاد تفشي الفايروس بين نواب آخرين ".

وبين :" ان البرلمان منح الحكومة مهلة 30 يوما لغاية نهاية الشهر الجاري ، لاستكمال قانون الموازنة الاتحادية واحالته للبرلمان لغرض المناقشة والتصويت " ،  منتقداً تأخر اقرار القانون ما جعل العراق البلد الوحيد الذي يسير الامور المالية والاقتصادية بدون موازنة.

يذكر ان خمسة نواب اعلن رسميا عن اصابتهم بفايروس كورونا ، ابرزهم محاسن حمدون وعلا الناشي وليث الدليمي .
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