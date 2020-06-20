أعضاء بمجلس النواب مجازون " إجباريا "

أعلن النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية اسعد المرشدي عن منح اعضاء مجلس النواب المصابين بفايروس كورونا اجازة رسمية الى ان يتماثلوا للشفاء التام.



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان التحوطات والاجراءات المتبعة في البرلمان لمواجهة كورونا ، كفيلة باستمرار عقد الجلسات واستكمال تشريع القرارات المهمة وابرزها موازنة 2020 " ، مشيرا الى منح النواب المصابين بكورونا او المشتبه باصابتهم ، اجازة رسمية لابعاد تفشي الفايروس بين نواب آخرين ".



وبين :" ان البرلمان منح الحكومة مهلة 30 يوما لغاية نهاية الشهر الجاري ، لاستكمال قانون الموازنة الاتحادية واحالته للبرلمان لغرض المناقشة والتصويت " ، منتقداً تأخر اقرار القانون ما جعل العراق البلد الوحيد الذي يسير الامور المالية والاقتصادية بدون موازنة.



يذكر ان خمسة نواب اعلن رسميا عن اصابتهم بفايروس كورونا ، ابرزهم محاسن حمدون وعلا الناشي وليث الدليمي .