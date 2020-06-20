نائب كردي : حكومة الاقليم مسؤولة عن ضياع حقوق الموظفين



حمل النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية احمد حمه رشيد حكومة اقليم كردستان ، بالدرجة الاولى ، مسؤولية ضياع اموال الموظفين وعدم تسليم حقوق العاملين في الدوائر الحكومية .



وقال رشيد في تصريح صحفي :" اننا ، كنواب اكراد ، مع حق التظاهرات وحق المطالبة السلمية المشروعة بحقوق الموظفين " ، مشيرا الى :" ان حكومة الاقليم تتحمل المسؤولية بالمرتبة الاولى ، باعتبارها تبيع النفط ولديها ايرادات".



واضاف:" ان بغداد تتحمل المسؤولية بالمرتبة الثانية ، لكونها مسؤولة عن تسليم الاموال دون متابعة ميدانية ومالية وادارية ، وهذا جعل الناس يتظاهرون في الاقليم من اجل رواتبهم ".