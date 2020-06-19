محادثات فرنسية بريطانية ألمانية بشأن الانتهاكات الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات اليوم الجمعة لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015".



وقالت الوزارة في بيان: إن "وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.





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