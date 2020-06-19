بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 19 حزيران 2020
آخر الأخبار
وزير الصحة: البدء فى تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بـ"كورونا" فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة سامي خضيرة مهدد بالغياب عن يوفنتوس لنهاية الموسم ذي قار تسجل 63 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق الآن .. تركيا تتوغل وايران تقصف ..والقوى السياسية منشغلة بتصفية الحسابات !! اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ حالتا انتحار في بغداد .. احداهما لمصاب بكورونا سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 04:42 م

محادثات فرنسية بريطانية ألمانية بشأن الانتهاكات الإيرانية

الخارجية الفرنسية
قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات اليوم الجمعة لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015".

وقالت الوزارة في بيان: إن "وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأميركية وتفشي كورونا.. الريال الإيراني يفقد 70% من قيمته 19 حزيران 2020 04:51 م

safe_image

حكومات أوروبية تعمل مع أمريكا لإعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية 19 حزيران 2020 04:37 م

safe_image

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 700 وفاة و27 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة 19 حزيران 2020 04:33 م

safe_image

ترامب: بايدن أضعف من هيلاري ولن أخسرالانتخابات إلا في حالة واحدة فقط 19 حزيران 2020 04:30 م

السودان

السودان يوقف قياديين إخوانيين بارزين متورطين في نشاط تخريبي 19 حزيران 2020 03:05 م

safe_image

مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن الأوضاع في ليبيا 19 حزيران 2020 02:59 م

كورونا في روسيا

روسيا تسجل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بكورونا خلال آخر 24ساعة 19 حزيران 2020 12:38 م

ترنح الريال الايراني

العملة الإيرانية تنهار لأدنى مستوى منذ 2018 19 حزيران 2020 09:47 ص

التعليقات