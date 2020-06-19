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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 04:33 م

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 700 وفاة و27 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أكثر من 700 وفاة و27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس 717 وفاة و27762 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 754 وفاة و25559 إصابة في اليوم السابق).
وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 2191200 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بينها 118435 حالة وفاة و599115 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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