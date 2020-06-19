بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 19 حزيران 2020
آخر الأخبار
وزير الصحة: البدء فى تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بـ"كورونا" فؤاد حسين: العراق يرفض التدخّل في شُؤُونه الداخليّة سامي خضيرة مهدد بالغياب عن يوفنتوس لنهاية الموسم ذي قار تسجل 63 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق الآن .. تركيا تتوغل وايران تقصف ..والقوى السياسية منشغلة بتصفية الحسابات !! اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’ حالتا انتحار في بغداد .. احداهما لمصاب بكورونا سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل ندى شاكر : الحوار مع امريكا جرى مبكرا في ظل حكومة جديدة وتناقضات كبيرة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 04:30 م

ترامب: بايدن أضعف من هيلاري ولن أخسرالانتخابات إلا في حالة واحدة فقط

safe_image
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن جو بايدن منافسه في الانتخابات القادمة أضعف من هيلاري كلينتون التي نافسته في 2016، مشيرا إلى أنه سيخسر في حالة واحدة فقط.
وأضاف ترامب في مقابلة حصرية مع صحيفة "واشنطن تايمز"، أمس الخميس، أن "الديمقراطيين أكثر يأسا للتغلب عليه".
وأكد أنه "يعتمد على انتعاش اقتصادي قوي".
وذكر أن "الاقتصاد سيكون في مستوى أفضل بعد الفتح وبعد 4 شهور سيكون للربع الثالث أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخ البشرية ليفوز بالانتخابات في نوفمبر القادم".
وتابع: "الديمقراطيون لا يريدون فتح الاقتصاد، إنهم يقاتلون مثل الجحيم لأنهم لا يريدونني".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "سيخسر فقط في حال كان التصويت عبر البريد نظرا للتلاعب المتوقع من قبل الديمقراطيين".
وأوضح أن "التصويت عبر البريد هو الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها، لأن الديمقراطيين يغشون ويسرقون”.
واستدرك: "إنهم لا يرسلون بطاقات اقتراع إلى مناطق معينة، معظمها مناطق جمهورية، هناك الكثير من التصويت غير القانوني".
وحول تقييمه للسباق ضد المرشح بايدن مقارنة بهيلاري كلينتون في عام 2016، أجاب ترامب بأنه "أضعف، لكن الآلة أقوى لأنهم يائسون".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
safe_image

وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأميركية وتفشي كورونا.. الريال الإيراني يفقد 70% من قيمته 19 حزيران 2020 04:51 م

الخارجية الفرنسية

محادثات فرنسية بريطانية ألمانية بشأن الانتهاكات الإيرانية 19 حزيران 2020 04:42 م

safe_image

حكومات أوروبية تعمل مع أمريكا لإعادة هيكلة منظمة الصحة العالمية 19 حزيران 2020 04:37 م

safe_image

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 700 وفاة و27 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة 19 حزيران 2020 04:33 م

السودان

السودان يوقف قياديين إخوانيين بارزين متورطين في نشاط تخريبي 19 حزيران 2020 03:05 م

safe_image

مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ بشأن الأوضاع في ليبيا 19 حزيران 2020 02:59 م

كورونا في روسيا

روسيا تسجل 181 حالة وفاة و7972 إصابة بكورونا خلال آخر 24ساعة 19 حزيران 2020 12:38 م

ترنح الريال الايراني

العملة الإيرانية تنهار لأدنى مستوى منذ 2018 19 حزيران 2020 09:47 ص

التعليقات