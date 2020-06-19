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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 19 حزيران 2020 04:13 م

سامي خضيرة مهدد بالغياب عن يوفنتوس لنهاية الموسم

سامي خضيرة

بات لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة ، مهددا بالغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان يوفنتوس قد أعلن أمس الخميس، أن سامي خضيرة يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق التي خسرها أمام نابولي (4-2) بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، اليوم الجمعة، أن خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، سيكون بحاجة إلى 45 يوما للعلاج، وهو ما يعني أن الإصابة قد تسفر عن نهاية مبكرة لموسمه.

وكان خضيرة (33 عاما) قد خضع لجراحة في الركبة العام الماضي وعاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستأنف منافسات الدوري الإيطالي غدا السبت.

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