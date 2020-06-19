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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:50 م

متعافون من وباء كورونا يطلقون حملة "أين شِيَم العراقيين؟" في بغداد

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وجه متعافون من فيروس كورونا المستجد، نداءً إلى أقرانهم للتبرع ببلازما الدم لمعالجة المصابين بالوباء.
وتم رصد حملة تبرع المتعافين ببلازما الدم من مصرف الدم بمدينة الطب وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقال أحد المتبرعين  ”اوجه الدعوة للمتشافين من كورونا إلى أن يخطوا كما نحن الآن للتبرع بالبلازما لإنقاذ الآخرين الذين لم يتعافو الى الان وترك ما يعرف بمزاد البلازما او ماشابه لانها ليس من شِيَم العراقيين".
وقال  مركز الدم بمدينة الطب إن "ما يقارب ١٠-١٥ عملية تبرع تجري يوميا، وهناك اقبال متزايد".

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