اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء

اجريت في مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفايروس كورونا .



وقال مدير المستشفى الدكتور ابراهيم الركابي، في تصريح صحفي :" ان فريقاَ طبياَ وصحياَ في المستشفى ، اجرى اول عملية ولادة قيصرية لامرأة بعمر ( 23 ) عاماَ مصابة بفايروس كورونا بعد تحويلها من ردهة العزل التابعة للعتبة الحسينية ، حيث قمنا بأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاَ على الطاقم الطبي ، بموازاة اجراء الفحوصات المختبرية الكاملة للمريضة قبيل اجراء العملية ".



واوضح الركابي :" ان المريضة ، كانت حاملا في شهرها التاسع ، وبعد تأمين الفريق المتخصص بكل وسائل الوقاية ، تم اجراء العملية التي استغرقت نحو ساعة تقريباً " .



واضاف :" ان المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة ، وتم نقلها الى غرفة عزل خاصة، وان المولود الذكر بصحة جيدة ايضا ، بعد ان اجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة