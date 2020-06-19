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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:47 م

اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا .. في كربلاء

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اجريت في مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء  اول عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفايروس كورونا .

وقال مدير المستشفى الدكتور ابراهيم الركابي، في تصريح صحفي :" ان فريقاَ طبياَ وصحياَ في المستشفى ، اجرى اول عملية ولادة قيصرية لامرأة بعمر ( 23 ) عاماَ مصابة بفايروس كورونا بعد تحويلها من ردهة العزل التابعة للعتبة الحسينية ، حيث قمنا بأخذ كافة الاجراءات الاحترازية حفاظاَ على الطاقم الطبي ، بموازاة اجراء الفحوصات المختبرية الكاملة للمريضة قبيل اجراء العملية ".

واوضح الركابي :" ان المريضة ، كانت حاملا في شهرها التاسع ، وبعد تأمين الفريق المتخصص بكل وسائل الوقاية ، تم اجراء العملية التي استغرقت نحو ساعة تقريباً " .

واضاف :" ان المريضة خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة ، وتم نقلها الى غرفة عزل خاصة، وان  المولود الذكر بصحة جيدة ايضا ، بعد ان اجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة

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