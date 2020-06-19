صحيفة أردنية: أحمد راضي سينقل إلى عمان لاستكمال العلاج من فيروس ’كورونا’







توقعت صحيفة أردنية، الجمعة، أن يصل خلال الساعات القليلة القادمة النجم العربي أحمد راضي الى عمان على متن طائرة خاصة قادمة من بغداد للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في تصريحات لصحيفة "الرأي" الاردنية، إنه "بالتعاون مع وزيري الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال والسابق احمد العبيدي سيتم نقل الكابتن احمد راضي بطائرة طبية خاصة الى عمان وعلى نفقة اتحاد الصحفيين العراقيين بعد الحصول على الموافقات الرسمية من خلال السفارة العراقية في عمان التي أجرت اتصالات مع وزراء الخارجية والصحة والإعلام للتسريع باستصدار الموافقات اللازمة لنقل راضي الى الأردن على وجه السرعة خاصة وأن النجم العراقي يقيم في الأردن مع عائلته.

واضاف "تم تهيئة طائرة طبية خاصة لنقل كابتن المنتخب العراقي السابق، أحمد راضي وقد هيأت الطائرة بطاقم طبي سيشرف على صحة النجم العراقي طوال الرحلة.



وأعلن مستشفى النعمان، الجمعة، عودة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي، للرقود في ردهة العزل لانتكاسته صحيا