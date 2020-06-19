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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 19 حزيران 2020 03:40 م

سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل

سلام الشمري
اكد النائب عن تحالف " سائرون " سلام الشمري ضرورة الاسراع باقرار ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات .

وقال الشمري في بيان صحفي:" ان التأخير في التصويت لا يخدم تنفيذ المطالب الجماهيرية باجراء انتخابات مبكرة وضمان مشاركة شعبية واسعة" .

واضاف :"  ان تحالف " سائرون " لن يصوت على اية  فقرة لا تضمن حقوق الاقليات والمرأة بأي برلمان مقبل ".

وبين :" ان عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا ، منها 9للاقليات و80 مقعدا للمرأة . واي اخلال بهذه النسبة لن نقبل به".
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