سائرون : لن نقبل باي اخلال بنسبة الاقليات والمرأة في اي برلمان مقبل

اكد النائب عن تحالف " سائرون " سلام الشمري ضرورة الاسراع باقرار ما تبقى من فقرات قانون الانتخابات .



وقال الشمري في بيان صحفي:" ان التأخير في التصويت لا يخدم تنفيذ المطالب الجماهيرية باجراء انتخابات مبكرة وضمان مشاركة شعبية واسعة" .



واضاف :" ان تحالف " سائرون " لن يصوت على اية فقرة لا تضمن حقوق الاقليات والمرأة بأي برلمان مقبل ".



وبين :" ان عدد مقاعد البرلمان 329 مقعدا ، منها 9للاقليات و80 مقعدا للمرأة . واي اخلال بهذه النسبة لن نقبل به".